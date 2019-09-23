Москва, 23 сентября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил этой республики. Распоряжение главы государства опубликовано 22 сентября на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Минобороны России поручено провести с участием МИДа РФ переговоры с абхазской стороной и […] подписать соглашение», — говорится в тексте документа.

Также отмечается, что ведомства могут вносить в ранее одобренный правительство РФ проект соглашения изменения, не носящие принципиального характера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между Россией и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил Абхазии.

Напомним, в 2019 году Россия выделила Абхазии примерно 3,2 млрд рублей. Почти 1,7 млрд рублей заложено на инвестиционную программу по социально-экономическому содействию Абхазии. Дополнительно было выделено на зарплаты и пенсии бюджетникам, проживающим и работающим в республике Абхазия, 1 млрд рублей и 500 млн рублей на укрепление банковской сферы Абхазии.