Москва, , 15:29 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между Россией и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Документ 13 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.

Вооруженные силы Абхазии Mopmr.org

В документе указано, что соглашение между Россией и Абхазией предусматривает финансирование расходов на модернизацию вооруженных сил республики.

Проект соглашения будет представлен на подписание президенту РФ Владимиру Путину.