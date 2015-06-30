Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Победа Нагорного Карабаха в войне была бы невозможна без поддержки американской общины армян, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 сентября на праздничном митинге в Гранд-Парке Лос-Анджелеса.

Parliament.am Никол Пашинян

«Я хотел бы поблагодарить диаспору за огромную поддержку, которую она оказала в Арцахской освободительной войне. Победа Арцаха была бы невозможна без огромной поддержки диаспоры», — заявил Пашинян.

Глава правительства также выразил благодарность американским армянам за твердую позицию и поддержку на площади Республики в дни «бархатной революции». «Неважно, кто из вас был там физически, но мы все чувствовали ваше дыхание в те дни».

Как передавало ИА REGNUM, 21 сентября Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в США.

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