Москва, 23 сентября, 2019, 09:48 — ИА Регнум. После незначительной просадки 20 сентября котировки нефти 23 сентября в начале новой недели торгуются под давлением, предприняв очередную неудачную попытку зацепиться за уровень $65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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«В последние дни волатильность на рынке несколько снизилась, но угроза новых резких колебаний сохраняется, причем баланс рисков сейчас смещен в сторону роста.

Если раньше в Саудовской Аравии были оптимистично настроены в отношении темпов восстановления добычи, то теперь на рынках ходят разговоры о том, что королевству на возвращение к прежним уровням производства может потребоваться от нескольких месяцев до года. Такой сценарий предполагает, что в какой-то момент может возникнуть дефицит мирового предложения.

Одновременно повышается перспектива замедления темпов добычи черного золота в США. По крайней мере об этом говорит такой опережающий индикатор, как буровая активность.

На прошлой неделе число активных установок в стране продолжило сокращаться, снизившись еще на 14 единиц, до 719 штук, что стало минимальным значением с мая 2017 года.

Также оказать поддержку рынку в краткосрочной перспективе способно сохранение угрозы военного конфликта на Ближнем Востоке. США и Иран говорят, что не хотят войны, но при этом обе страны к ней готовы. Т

Так что трейдеры будут внимательно следить за риторикой двух стран на предмет обострения конфликта. Признаки спада напряженности на этом фронте могут надавить на котировки. В ближайшей перспективе актуальным для Brent будет диапазон $63−66 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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