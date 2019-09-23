Москва, , 07:18 — REGNUM Торги по нефти 20 сентября завершились небольшим снижением на 0,15%. Цена на нефть удерживается выше отметки $64 за баррель на ожиданиях возможного дефицита поставок нефти в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что с 14 по 20 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 14 единиц и составило 719 единиц. Это было пятое недельное снижение подряд.

Сегодня, 23 сентября, баррель Brent подорожал на 0,48%. Сегодня первый день недели, важных событий не запланированно. Технически покупателям ничего не мешает поднять курс до $68,35.

Стоит следить за новостями по предстоящим переговорам между США и Китаем, а также из Саудовской Аравии по Ирану и восстановлению добычи нефти. Они будут оказывать сильное влияние на нефтяной рынок.

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