Кишинёв, 23 сентября, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Власти Молдавии отказываются от антироссийского подхода во внешей политике. Об этом заявил молдавский президент Игорь Додон в интервью «Коммерсанту», опубликованном 23 сентября.

Президент Молдовы Игорь Додон

По его словам, с правительством достигнута договоренность об открытости Молдавии по отношению ко всем, включая российских журналистов и российских инвесторов. Существовавшая ранее практика запретов прекращена.

«Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет», — сказал Додон.

Он добавил, что указанный принцип будет справедлив для всех инвесторов: российских, румынских, американских и европейских.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон рассказал о полноценной перезагрузке отношений с Россией в ходе встречи с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента по связям с Молдавией Дмитрием Козаком в Кишинёве.

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