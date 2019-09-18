Кишинёв, , 11:16 — REGNUM Цена на российский газ для Молдавии с 1 октября снизится на 15% и составит $220 за тысячу кубических метров, рассказал 18 сентября глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью изданию NewsMaker.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме скидки осенью 2019 года Чебан рассчитывает на снижение стоимости «голубого топлива» с января 2020 года. Это будет зависеть от котировок цен по итогам девяти предыдущих месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент Молдавии Игорь Додон заявил, что примет участие в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза, запланированного на 1 октября. При этом Кишинев отказывался от своего статуса наблюдателя в данном объединении.

Читайте ранее в этом сюжете: «Договорились с Путиным»: Молдавия получит скидку на российский газ