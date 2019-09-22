Париж, 22 сентября, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Франция намерена обсудить на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН кризис на Украине, заявил министр иностранных дел Пятой Республики Жан-Ив Ле Дриан.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«У меня будет возможность обсудить украинский кризис с моими коллегами», — заявил он на брифинге.

Кроме того, глава МИД Франции приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По его словам, это поможет найти доверие между различными сторонами в свете потенциальной встречи нормандского формата.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября между Москвой и Киевом состоялся обмен заключёнными по формуле «35 на 35». Президентом России Владимиром Путиным были помилованы одиннадцать осуждённых украинских граждан, также были освобождены 24 украинских военных моряка, которые были арестованы в результате провокации в Керченском проливе.

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