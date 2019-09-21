Киев, , 07:28 — REGNUM Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что переговоры между Россией и Украиной о новом обмене удерживаемыми лицами ведутся «очень активно». Об он 21 сентября заявил в интервью телеканалу Нromadske.

«Я хочу вам сказать, что работа (в этом направлении) продвигается очень активно», — заявил глава МИД Украины.

Также он подчеркнул, что не будет ничего анонсировать по этому поводу, однако высказал надежду на то, что в ближайшее время у Украины будут «дополнительные основания для радости».

Кроме этого, Пристайко отметил, что переговоры с Россией об обмене удерживаемыми лицами носят «деликатный характер», так как в них не участвуют иностранные партнеры.

«Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения», — заявил Вадим Пристайко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 сентября, между Москвой и Киевом состоялся обмен заключёнными по формуле «35 на 35». Президентом России были помилованы одиннадцать осуждённых украинских граждан, а также были освобождены 24 украинских военных моряка, арестованные в результате провокации Украины в Керченском проливе. Вскоре после этого появилась информация, что стороны ведут переговоры по новому этапу обмена.