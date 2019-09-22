Оттава, 22 сентября, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Sportspressen.

(сс) Philippedelavie Проверка на допинг

«WADA начало процесс, который означает, что у российской стороны есть три недели, чтобы ответить на все вопросы о неточностях в данных Московской лаборатории», — заявил глава Института Национальных антидопинговых агентств iNADO Майкл Аск.

Напомним, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

В свою очередь британское издание The Telegraph распространило информацию о том, что олимпийская сборная команда России может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх в Токио из-за подозрений в манипулировании Россией данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале текущего года.

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