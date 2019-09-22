Анкара, 22 сентября, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Восемь граждан Российской Федерации, которые 21 сентября попали ДТП в турецкой провинции Анталья, все еще остаются под наблюдением местных врачей. Об этом пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова сообщила ТАСС.

Mid.ru Российское посольство. Анкара

«Под наблюдением врачей остаются восемь россиян, — сказала Касимова. — Сотрудники генконсульства посетили пострадавших».

Пресс-атташе посольства РФ в Турции добавила, что решение о выписке из больницы граждан РФ будет принято в ближайшие дни в зависимости от динамики их восстановления. Пока, госпитализацию пострадавших признали продолжить целесообразным еще на ближайшие 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, ДТП с участием российских туристов произошло в курортном турецкой провинции Анталья 21 сентября. В результате аварии всего пострадали 16 человек, среди которых 14 — туристы из РФ.

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