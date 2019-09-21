Анкара, 21 сентября 2019, 20:08 — REGNUM В курортном турецкой провинции Анталья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием российских туристов, об этом 21 сентября сообщает издание CNN Turk.
Пострадавшие были экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь. Отмечается, что четверо туристов находятся в тяжелом состоянии.
Подробности происшествия не уточняются, как указывает источник, автобус направлялся в аэропорт.
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