Анкара, , 20:08 — REGNUM В курортном турецкой провинции Анталья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием российских туристов, об этом 21 сентября сообщает издание CNN Turk.

Скорая помощь. Турция Dickelbers

«Аавтобус с иностранными туристами, перевернулся в провинции Анталья, недалеко от поселка Аксу. В результате пострадали 16 человек, среди которых 14 — граждане России», — пишет издание.

Пострадавшие были экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь. Отмечается, что четверо туристов находятся в тяжелом состоянии.

Подробности происшествия не уточняются, как указывает источник, автобус направлялся в аэропорт.

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