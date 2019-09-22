Санкт-Петербург, 22 сентября, 2019, 19:22 — ИА Регнум.

Издательство «Бумкнига» проведет в Петербурге фестиваль комиксов. Он пройдет с 27 по 29 сентября 2019 года: расписание мероприятий было опубликовано в социальной группе компании в Instagram 21 сентября.

Логотип Бумфеста

Лекции и мастер-классы от известных российских комиксистов и художников состоятся на территории библиотеки Маяковского. Бесплатная регистрация на участие в практической части фестиваля откроется 23 сентября.

Среди экспертов и спикеров — авторы известных отечественных и зарубежных графических романов. Они научат гостей фестиваля рисовать жесты и портреты, разрабатывать самостоятельно шрифты для комиксов, сочинять комиксы в стихах или трансформировать известные произведения искусства в иллюстрированные истории. Каждый мастер-класс рассчитан на группу от 12 до 25 человек, в зависимости от формата работы.

В лекционной части фестиваля — дискуссии о культуре комиксов и профессии художника, о зарубежном опыте издания графических романов, советы о работе с произведениями и рассуждения об особенностях комикс-жанров. Своими идеями поделятся Виктор Меламед (преподаватель Британской высшей школы дизайна), Ольга Посух (автор книги «Микросупергерои. Самых живучий»), Захар Яшин («Последний лесной гном»), Ольга Лавреньтева («Сурвило»), Ольга Ковалёва и Никита Лаврецкий («Включая ее имя и лицо»), Виктория Ломаско («Запретное искусство»), Ханнерийна Мойссейнен («Перешеек»), Давид Шилтер и Оскарс Павловскис (латвийская антология комиксов kuš!), представители отечественных и зарубежных издательств — Кристофер Рейнбоу, Камилла Мамедова, Виктория Белокрылова, Анья Вики,Лука Бартулович, Андреас Кинер, Анн-Лори Франчетт и Виталий Терлецкий.

Кроме образовательной программы в ходе фестиваля «Бумфест» в Библиотеке Маяковского откроется несколько выставок, посвященных комиксам.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал взрослых россиян, увлекающихся комиксами.

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