Кольмар, Франция, 22 сентября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Вход в главную мечеть протаранил автомобилем неизвестный злоумышленник в городе Кольмар, который находится на северо-востоке Франции в исторической области Эльзас. Об этом 22 сентября сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Происшествие случилось 21 сентября около 20:00 по местному времени (21:00 мск). По предварительной информации, водитель легкового автомобиля намеренно врезался во входную дверь мечети, в которой в этот момент находились несколько человек. По словам очевидцев, мужчина во время попытки протаранить вход в мечеть выкрикивал лозунги, прославляющие Аллаха.

В результате инцидента легко пострадал только сам водитель автомобиля. Он был задержан на месте происшествия и госпитализирован. Отмечается, что в ближайшее время мужчина будет обследован психиатром. Кроме того, задержанный будет допрошен следователями.

Региональный совет мусульман и Совет имамов и религиозных лидеров Эльзаса в своём коммюнике осудил «акт, совершенный против места отправления культа» и выразили надежду на торжество справедливости и на то, что в дальнейшем «весь свет будет пролит на это ужасное событие».

Ранее ИА REGNUM сообщало об обвинении в подготовке нового террористического акта, которое было предъявлено троим заключённым во Франции, отбывающим тюремный срок за экстремизм.