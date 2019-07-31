Париж, , 21:25 — REGNUM

Трое заключенных, отбывающих во Франции тюремный срок за экстремизм и терроризм, обвинены в подготовке нового террористического акта, сообщает 31 июля газета Parisien.

По утверждению французской полиции, экстремисты планировали осуществить теракт сразу же после освобождения из тюрьмы. Двое из троих обвиняемых пока ещё остаются в тюрьме, третий, бывший военнослужащий французского Иностранного легиона, остаётся на свободе.

Объект террористической атаки экстремисты планировали выбрать после освобождения одного из своих подельников, отбывающего срок за участие в войне в Сирии на стороне террористов.

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