Париж, 31 июля 2019, 21:25 — REGNUM
Трое заключенных, отбывающих во Франции тюремный срок за экстремизм и терроризм, обвинены в подготовке нового террористического акта, сообщает 31 июля газета Parisien.
По утверждению французской полиции, экстремисты планировали осуществить теракт сразу же после освобождения из тюрьмы. Двое из троих обвиняемых пока ещё остаются в тюрьме, третий, бывший военнослужащий французского Иностранного легиона, остаётся на свободе.
Объект террористической атаки экстремисты планировали выбрать после освобождения одного из своих подельников, отбывающего срок за участие в войне в Сирии на стороне террористов.
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