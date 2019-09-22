Эр-Рияд, 22 сентября, 2019, 03:59 — ИА Регнум. В МИДе Саудовской Аравии пообещали рассказать, как выполненная десятью йеменскими беспилотниками атака на саудовские НПЗ трансформировалась в атаку «260 ракет иранского производства». Ознакомить мировую общественность с результатами расследования в ближайшее время пообещал журналистам министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает 22 сентября агентство Xinhua.

Цитата из видео «Damage at Aramco Oil Facility in Khurais Following Drone Attack» пользователя VOA News. youtube.com Нефтяные объекты, пострадавшие в ходе атак. Саудовская Аравия

На прошедшей в Эр-Рияде пресс-конференции глава саудовского МИД обвинил Иран в причастности к атаке на нефтеперерабатывающие объекты страны, в числе прочего подтвердив, что атака была произведена не со стороны Йемена, а со стороны Ирана. Министр сообщил также, что при атаке были использованы 260 ракет иранского производства и 150 беспилотных летательных аппаратов.

«Мы попросили Организацию Объединенных Наций направить своих экспертов, и некоторые страны участвуют в расследовании, результаты которого будут объявлены в ближайшее время», — заявил аль-Джубейр.

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Напомним, атака беспилотных летательных аппаратов на нефтяным заводам Saudi Aramco произошла 14 сентября. Сразу же ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы, угрожая повторными атаками повстанцы потребовали от Саудовской Аравии прекратить войну на территории Йемена.

Однако вскоре после атаки США возложили обвинения во взрывах на Иран.