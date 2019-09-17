Вашингтон, , 21:54 — REGNUM США имеют доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии, сообщает 17 сентября телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник.

По утверждению телеканала, атака на саудовские нефтяные объекты с «очень высокой вероятностью» была произведена с иранской базы, расположенной у границы с Ираком.

Источник якобы сообщил, что для удара были применены ударные беспилотники и крылатые ракеты, прошедшие к цели на низкой высоте.

Кроме того, телеканал сообщает, что дроны и ракеты прошли над территорией Кувейта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября по нефтяным заводам Saudi Aramco в восточной части Саудовской Аравии были нанесены удары с беспилотников, вызвавшие сильные пожары и остановку части нефтяной отрасли.

Ответственность за этот удар практически сразу взяли на себя йеменские хуситы.

Тем не менее США и Саудовская Аравия обвиняют в этом ударе Иран, не представляя никаких доказательств его причастности.

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