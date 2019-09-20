Гватемала, 21 сентября, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Не менее 18 заключенных сбежали из изолятора тюрьмы Святого Евлалия (Santa Eulalia) в департаменте Уэуэтенанго в Гватемале, сообщает газета Prensa Libre со ссылкой на официальные источники.

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США На свободе

Сообщается, что поводом для беспорядков, в результате которых группа заключенных совершила побег, мог оказаться обыск, в результате которого были изъяты сотовые телефоны, сим-карты, зарядные устройства.

По информации властей, приняты меры к задержанию сбежавших, при этом шестеро заключенных уже решили сдаться добровольно.

Тюрьма Святой Евлалия расположена в четырех часах пути от столицы департамента Уэуэтенанго.

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