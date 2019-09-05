Гватемала, , 08:07 — REGNUM Правительство Гватемалы в среду, 4 сентября, объявило «осадное положение» в пяти провинциях: Альта-Верапас, Эль-Прогресо, Исабаль, Петен и Сакапа с целью восстановления контроля после убийства трех солдат, предположительно наркоторговцами. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Гватемаля Джимми Моралес, 5 сентября передает агентство Reuters.

Власти дополнительно направят военных и сотрудников полиции в северо-восточные провинции, ставшие «коридором» для транзита наркотиков, который проходит от гондурасской до мексиканской границ. Кроме того, введен комендантский час и запрет на проведение демонстраций.

президент Гватемалы Джимми Моралес на пресс-конференции «Преступные группы действуют по всему региону».

Как сообщили представители армии Гватемалы, группа подозреваемых наркоторговцев во вторник, 3 сентября «заманила в засаду» патруль из девяти солдат, направленных для задержания самолета, предположительно перевозившего наркотики.

Гватемала, как и соседние Сальвадор и Гондурас, является транзитным маршрутом для кокаина, который переправляется в Соединенные Штаты.