Краснодар, 20 сентября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Российский певец, заслуженный артист России Анатолий Бородин скончался в Краснодаре в возрасте 80 лет. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Kulturakubani.ru Анатолий Бородин

Причина смерти артиста пока не называется. Церемония прощания пройдёт 23 сентября в краснодарском музыкальном театре «Премьера».

Анатолий Бородин родился 27 августа 1939 года. Окончил Ростовское музыкальное училище. Служил в Саратовском театре оперетты в Энгельсе, а затем стал солистом-вокалистом Краснодарского театра оперетты.

Широкому зрителю Бородин был известен также по ролям в кинофильмах «Из жизни Федора Кузькина» Станислава Ростоцкого, «Супермен» Валерия Харченко и «Убийство на «Ждановской» Суламбека Мамилова.

Читайте также:Умер народный артист России Игорь Шибанов