Москва, , 17:55 — REGNUM Актёр театра и кино, народный артист России Игорь Шибанов скончался в возрасте 75 лет. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Театра юного зрителя имени А.А. Брянцева.

Игорь Шибанов Tyuz-spb.ru

«С прискорбием сообщаем, о том что 20 сентября в возрасте 75 лет ушёл из жизни народный артист России, актёр ТЮЗа имени Брянцева Игорь Георгиевич Шибанов», — говорится в сообщении.

Как отметили в театре, последний выход артиста на сцену состоялся 14 сентября, в день его 75-летнего юбилея, в роли Кучумова в спектакле «Бешеные деньги». Эту же роль артист должен был играть завтра в Краснодаре в рамках проекта «Большие гастроли», но в пути у Шибанова остановилось сердце.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.

Игорь Шибанов родился в 1944 году. Широкому зрителю он известен по ролям в таких кинофильмах, как «Брат», «Про уродов и людей», а также телесериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».