Симферополь, 20 сентября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. По итогам тайного голосования депутаты Государственного совета Республики Крым второго созыва избрали Владимира Константинова председателем крымского парламента, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Я четвёртый раз избираюсь председателем Государственного совета. За время моей работы в парламенте было много и плохого, и хорошего… Главной задачей в своей работе я вижу реализацию масштабной программы «От Крымской весны к Крымской мечте», которая позволит завершить модернизацию нашего полуострова. Это наша историческая задача», — отметил Константинов в своём вступительном слове.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

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