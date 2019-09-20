Нижний Новгород, 20 сентября, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Нижегородский арбитраж удовлетворил иск регулятора о банкротстве АО коммерческий банк «Ассоциация», что остался без лицензии в конце июля 2019 года. Конкурсным управляющим банка стала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Иск был удовлетворён 19 сентября 2019 года, но решение пока не изготовлено. В конце августа в деле заменили судью из-за «длительного отсутствия судьи Шкода Н.Е., в производстве которой находится данное дело».

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Напомним, банк, созданный в 1990 году в Нижнем Новгороде, лишился лицензии 29 июля 2019 года, когда регулятор обнаружил «недостачу» на 3,8 млрд рублей. До отзыва лицензии у банка было более 30 офисов, а уставный капитал составлял 406,128 млн рублей. У банка было 23 крупных акционера и миноритарии. Самые существенные доли имели два нижегородских завода. К примеру, у ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» — 36,73%.

Банкротный иск был подан ЦБ РФ в начале августа. К тому моменту «финансовая дыра» в банке составила почти 2 млрд рублей. По отрытым данным, при этом первый квартал 2019 года банк закончил с прибылью почти 147 млн рублей.