Москва, 20 сентября, 2019, 01:52 — ИА Регнум. Победа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, разгром фашизма в 1945 году, роль СССР в которых невозможно замолчать, предопределили дальнейший ход мировой истории, стали основой «для формирования послевоенного миропорядка, несущей конструкцией которого стал Устав ООН — по сей день ключевой источник норм международного права». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По мнению Лаврова, в преддверии 75-летия Победы и создания ООН необходимо осмыслить и духовно-нравственное, и политическое значение этих дат.

Угрозой для мирного развития человечества, гарантированного ооноцентричной системой — своего рода «страховочной сеткой» для послевоенного миропорядка, являются, по мнению министра, попытки влиятельных сил на Западе «присвоить» Победу, стереть из памяти роль СССР в разгроме фашизма, предать забвению жертвенный освободительный подвиг Красной Армии, не вспоминать о многих миллионах мирных советских граждан, погибших в годы войны, выбелить из истории последствия пагубной политики умиротворения агрессора».

«С этой точки зрения отчетливо просматривается суть концепции «равенства тоталитаризмов». Ее цель — не просто умалить вклад СССР в Победу, но и ретроспективно лишить нашу страну определенной ей историей роли архитектора и гаранта послевоенного миропорядка, а затем и навесить на нее ярлык «ревизионистской державы», угрожающей благополучию так называемого «свободного мира», — считает Лавров.

Статья Сергея Лаврова приурочена к 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которую новый председатель Тиджани Мухаммад-Банде 17 сентября открыл в Нью-Йорке.

Читайте также: В Нью-Йорке открылась очередная сессия Генассамблеи ООН