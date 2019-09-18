Нью-Йорк, США, , 10:54 — REGNUM В Нью-Йорке вечером 17 сентября открылась очередная, 74-я сессия Генассамблеи ООН, новый председатель Тиджани Мухаммад-Банде призвал удвоить усилия для процветания человечества.

«Мы должны удвоить усилия для улучшения жизни всего человечества, мира, безопасности и устойчивого развития, особенно в преддверии 75-й годовщины существования ООН», — сказал с трибуны Мухаммад-Банде.

Участникам пленарных сессий предстоит обсудить свыше 170 вопросов по актуальным мировым проблемам.

Напомним, постоянный представитель Нигерии в ООН Тиджани Мухаммад-Банде был избран новым президентом Генеральной Ассамблеи в начале июня, он сменил на посту Марию Фернанду Эспиноса из Эквадора.