Брюссель, 20 сентября, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Контрактные обязательства «Газпрома» перед европейскими потребителями будут выполнены даже на фоне введённых ограничений по OPAL, сообщил журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

Harald Hoyer Газопровод

По итогам трёхсторонней встречи России, Украины и ЕС в Брюсселе Новак заявил:

«Все контрактные обязательства, которые есть у «Газпрома», будут исполнены в полном объёме».

Напомним, ограничения для «Газпрома» по использованию мощностей газопровода OPAL начали действовать с середины сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новак заявил, что российская сторона на минувших переговорах предложила Украине продлить действующий контракт на транзит газа или подписать дополнительное соглашение.

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