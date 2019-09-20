Брюссель, , 00:37 — REGNUM Предложение временно продлить действующий контракт на транзит газа сделано Москвой на трёхсторонней встреч с украинской стороной в Брюсселе, сообщил журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы предложили нашим партнёрам и коллегам в случае, если это не будет сделано до 1 января 2020 года, продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до того момента, когда будет действительно уже готова нормативная база, законодательство Украины», — сказал Новак.

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Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись российско-украинские переговоры по газу. Все стороны оценили их положительно. В этом году завершается контракт на транзит газа из РФ в ЕС, действовавший на протяжении десяти лет.

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