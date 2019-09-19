Хартум, 19 сентября, 2019, 21:41 — ИА Регнум. По меньшей мере 124 человека заразились холерой на юго-востоке Судана. Об этом 19 сентября сообщает агентство СУНА со ссылкой на министерство здравоохранения африканской страны.

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Согласно полученной информации, в провинции Голубой Нил заболел 101 человек, в провинции Сеннар количество заболевших составило 23 человека.

Сообщается, что в Судан направлены специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они окажут содействие в поддержании мер по санитарии и удалении отходов, а также по безопасности воды и пищевых продуктов.

Кроме того, власти Судана попросили ВОЗ импортировать в страну вакцину от холеры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи случаях летального исхода из-за заболевания холерой в Судане. Неблагоприятные эпидемиологические условия в стране возникли после проливных дождей и наводнений, произошедших в конце августа текущего года.