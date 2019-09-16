Хартум, , 15:15 — REGNUM По меньшей мере семь человек умерли от вспышки холеры в юго-восточной провинции Голубой Нил в Судане за последние три недели. Об этом 16 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Судана.

По данным министерства, десятки людей были инфицированы во время вспышки болезни в провинции Голубой Нил. В других провинциях случаев заболевания не зарегистрировано.

Отмечается, что неблагоприятные эпидемиологические условия сложились в 16 из 18 провинций Судана, пострадавшего от проливных дождей и внезапных наводнений в конце августа.