Москва, 23 сентября, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Достаточно ли российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву пенсионной реформы? Нет, мало — судя по тому, что теперь в рамках «регуляторной гильотины» беспокойный премьер вознамерился прекратить действие актов СССР и РСФСР с начала следующего года. О том, какие крупные подводные камни ожидают государство на этом пути, рассказывает автор ИА REGNUMДмитрий Ефимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долой тяжёлое наследие СССР!

Глава аппарата правительства Константин Чуйченко, желая проиллюстрировать мысль Медведева, показал список из 24 419 актов на 1992 страницах, а для конкретики назвал акт первый попавшийся — коим оказался декрет Совнаркома РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. Вытащен он был Чуйченко действительно наугад, но как тут не поверить в странные совпадения? Разумеется, многие заподозрили Медведева в отмене восьмичасового рабочего дня. Но это еще пустяки по сравнению с тем, что случится, если Медведев надумает отменить, положим, советские ГОСТы, которые тоже содержатся в той самой пачке.

Ситуация зависла в довольно напряженном ожидании, ведь, заявив о том, что отменяться будет всё, правительство РФ до сих пор поддерживает интригу, так и не уточнив, что именно попадет под гильотину.

Читайте статью Дмитрия Ефимова «Тяжёлое наследие СССР 8-часовой рабочий день: опасная инициатива Медведева».