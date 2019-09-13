Дмитрий Ефимов, 13 сентября 2019, 14:55 — REGNUM Прошла информация про новую инициативу Дмитрия Медведева, которому явно мало пенсионной реформы. Во время программы «Диалог» на «России 24», которая транслировалась и в YouTube, он заявил, что в рамках «регуляторной гильотины» подписал поручение, согласно которому акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие с начала 2020 года.
По словам вице-премьера, главы аппарата правительства Константина Чуйченко, присутствовавшего на передаче, поручение содержит перечисление 20 419 актов:
Чуйченко привел пример отменяемых актов, начав с самого первого. Им оказался декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне». По мнению Медведева,
Слова «ни о чем», но от этой судьбы теперь видимо не уйти гражданам России.
На самом деле Дмитрий Медведев подписал не один, а два документа, объединенных единым названием: поручения «О подготовке перечня правовых актов СССР и РСФСР для признания утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации». Они даны:
• Минюсту России:
подготовить проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий признание утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года согласно прилагаемым перечням, и внести в правительство Российской Федерации. Срок исполнения до 15 ноября 2019 года.
• Федеральным органам исполнительной власти со сроком исполнения до 10 октября 2019 года:
— представить в случае необходимости в правительство Российской Федерации обоснованные предложения об исключении отдельных правовых актов из прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих признанию утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации с 1 февраля 2020 года;
— представить в Правительство Российской Федерации предложения по дополнению прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих признанию утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации с 1 февраля 2020 года.
Жаль только, что самое главное в этих поручениях, а именно приложение предложенных к отмене нормативных правовых актов на сайте правительства посмотреть нельзя. Хочется сказать: «Огласите весь список, пожалуйста»! Ведь среди них наверняка найдутся почему-то не нужные премьер-министру, но остро необходимые и актуальные для граждан страны. Как тот же самый первый пример декрета о 8-ми часовом рабочем дне.
Не зря же Дмитрий Медведев на Московском финансовом форуме 12 сентября сказал ключевую фразу, которая полностью характеризуют его отношение к действительности.
Слава Богу, перечень уничтожаемых актов времен СССР еще не готов окончательно. Пока премьер не получит «отрицательного опыта», который он обязательно приобретет, если не думая подпишет, к примеру, запрет на советские ГОСТы или иные материалы в любой отрасли экономики и социального обеспечения.
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