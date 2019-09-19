Улан-Удэ, 19 сентября, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В Бурятии намерены увеличить площадь активно охраняемых лесов, путём сокращения зоны контроля на 1,8 млн га. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

skeeze Огонь в лесу

«После той ситуации, которая прошла в Красноярском крае, в Иркутской области и Саха-Якутия, мы пересмотрели 1.8 миллионов га и дополнительно вывели из зоны контроля в зону авиамониторинга. Во-первых, это пяти километровая зона каждой особо охраняемой природной территории федерального значения», — рассказал зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

Это потребует дополнительного финансирования на авиапатрулирование и тушение возгораний в труднодоступной местности. Если лесные пожары будут происходить в горах, то людей и оборудование туда будут доставлять вертолёты «Ми-8».

Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом большая часть пожаров в лесах республики, а также соседних регионов не тушилась, поскольку они происходили в так называемой зоне контроля. По словам чиновников, в тушении не было необходимости, поскольку возгорания не угрожали населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их ликвидацию превышали возможный ущерб, который мог быть нанесён.

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