Улан-Удэ, , 06:57 — REGNUM

Площадь 29 пожаров в Бурятии, находящихся под наблюдением в зоне контроля, превысила 100 тыс. га. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесной пожар 24.mchs.gov.ru

Таким образом, площадь этих «термоточек» выросла за четыре дня в два раза. Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа под наблюдением находилось 15 возгораний на площади в 55 тыс. га.

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При этом за последние сутки бурятские огнеборцы локализовали два пожара, продолжаются работы по тушению 11 очагов общей площадью в 2 тыс. га.

«Кроме этого, продолжаются работы по тушению 5 лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях — в Забайкальском национальном парке, Джергинском и Баргузинском заповедниках общей площадью около 1 100 га», — сообщили в РАЛХ.