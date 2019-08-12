Красноярск, , 09:40 — REGNUM

Площадь лесных пожаров-отказников в России, судя по информации, которую цитирует сегодня, 12 августа, сайт МБУ «Авиаласохрана», день ото дня увеличивается и достигает уже 2 743 000 га.

«На территории Российской Федерации находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 301 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 2 743 000 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Больше всего возгораний, которые решено не тушить (42 пожара) находятся в Красноярском крае (1 020 028 га). Вторую строчку этого горящего рейтинга занимает Якутия, там действует 126 пожаров на площади 880 316 га. В Иркутской области действует 56 пожаров на площади, пройденной огнем, 619 870 га.

Читайте также: «Задыхаемся»: площадь пожаров в Приангарье значительно увеличилась

Также 45 пожаров общей площадью 119 454 га действует в Забайкальском крае, 29 возгораний на территории в 100 711 га зарегистрировано на территории Бурятии, один пожар на площади в 1 810 га отмечен в Амурской области и два пожара (811 га) — в Хабаровском крае.

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — пояснили в МБУ «Авиаласохрана».

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары начались из-за засухи в сибирских и дальневосточных лесах. Распространению огня на площади в миллионы гектаров способствовала законодательная норма, в соответствии с которой пожары, находящиеся в труднодоступных районах и вдали от населённых пунктов можно не тушить из-за экономической нецелесообразности.

Читайте также: За сутки площадь пожаров-отказников в Сибири значительно увеличилась