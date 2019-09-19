Москва, 19 сентября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились небольшим снижением. Баррель Brent подешевел на 0,57%, до $63,05 за баррель. Большую часть времени цена находилась в боковом тренде. Падение возобновилось на американской сессии после публикации отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Резервуары с нефтью

Согласно последним данным, запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся 13 сентября, увеличились на 1,058 млн баррелей (прогноз был — 2,250 млн баррелей), запасы бензина — на 0,781 млн баррелей (прогноз был — 0,750 млн баррелей).

Запасы дистиллятов выросли на 0,437 млн баррелей (прогноз был — 0,500 млн баррелей). Добыча нефти сохранилась на уровне 12,4 млн баррелей в сутки.

Падение было несильным, поскольку в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии нашли след Ирана. Президент США Дональд Трамп попросил минфин США ужесточить экономические санкции против Ирана.

Напряженная обстановка на Ближнем Востоке поддержит нефтяные котировки в ближайшее время. Цель нефти марки Brent на сегодня, 19 сентября, — отметка $67,50.

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