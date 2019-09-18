Москва, , 15:57 — REGNUM Нефть марки Brent 17 сентября неожиданно попала под сильнейшее давление, в результате чего произошло молниеносное падение цен более чем на 5%, с $68 за баррель в начале торгового дня до $63,60 к его закрытию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как оказалось, ужасные прогнозы от последствий нефтяного форс-мажора в Саудовской Аравии были преувеличены, об этом заявили представители ОПЕК, об этом же говорилось в опубликованном 17 сентября докладе международной консалтинговой компании в области энергетических исследований EnergyAspects.

И наконец, об этом же заявила сама Саудовская Аравия, пообещав довести объем добычи уже к концу сентября до 11 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 18 сентября, к этому нефтяному негативу может добавиться и еще один. В 17:30 по мск будет опубликован отчет от министерства энергетики США.

Если верить данным Американского институту нефти (API), то рынку стоит ожидать худшего, запасы в хранилищах США, скорее всего, выросли.

Так что во второй половине этой неделе, вероятнее всего можно будет увидеть продолжение «сдувания» форс-мажорного пузыря, с попытками нефти марки Brent дотянуться до нижней границы диапазона $63−65 за баррель», — считает эксперт.

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