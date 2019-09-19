Хабаровск, 19 сентября, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Паводок нанёс ущерб хозяйству Хабаровского края почти на 1 млрд рублей. Вода затопила сельхозугодья, жилые дома, размыла дороги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

Читайте также: Хабаровский край получил 252 млн рублей на выплаты подтопленцам

Точная сумма ущерба, которую назвали специалисты правительства региона, 990 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край уже получил из федерального бюджета финансовую помощь на выплаты подтопленцам в размере 252 млн рублей.