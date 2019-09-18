Москва, 18 сентября, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки в городе Москве в отношении женщины, выбросившей из окна четвёртого этажа кота. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры города.

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В Пресненскую межрайонную прокуратуру с информацией о жестоком обращении с животным обратились жители района. В результате прокурорской проверки было установлено, что подозреваемая, женщина 36 лет, проживающая в жилом многоэтажном доме по Ермолаевскому переулку выбросила из окна квартиры на четвёртом этаже кота.

По предварительным данным, подозреваемая выбросила животное из окна целенаправленно, из хулиганских побуждений. В результате падения с высоты кот получил многочисленные травмы, в том числе перелом позвоночника, правого бедра и грудины и контузию внутренних органов. Животное удалось спасти благодаря своевременной помощи медиков.

По результатам проверки в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до трёх лет лишения свободы. Начато расследование по делу, результаты расследования находятся на контроле у городской прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте в Санкт-Петербурге мужчины, который подозревается в жестокости к животным.