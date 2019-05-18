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Мужчину, подозреваемого в жестокости к животным, арестовал суд в Петербурге

Происшествия

Подозреваемый вину признал

Санкт-Петербург, 18 мая 2019, 18:24 — REGNUM  Постановление о заключении под стражу вынес Колпинский районный суд Санкт-Петербурга в отношении мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с животными. Об этом 18 мая сообщил портал «Невские новости».

Подсудимый подозревается в нарушении закона по двум статьям уголовного кодекса: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Жестокое обращение с животными».

Как полагает следствие, подозреваемый, находясь у себя дома на кухне, выбросил из окна четвёртого этажа своего питомца, собаку породы метис. В результате падения животное получило увечья.

Также следствие полагает, что в сентябре 2018 года подсудимый избил мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью. Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу сроком по 17 июня текущего года.

Подозреваемый вину признал, но возражал против избранной судом меры пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании контрабандиста из Карачаево-Черкесии, который пытался незаконно провезти в поезде из Казахстана в Россию партию обезьян. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Контрабандист из Карачаево-Черкесии задержан с партией обезьян

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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