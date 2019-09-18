Семьи в Туве будут получать выплаты за третьего ребёнка
Кызыл, 18 сентября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Тува вошла в число российских регионов, где малообеспеченные семьи, в которых родился третий ребёнок будут получать пособия. Как сообщили ИА REGNUM в агентстве по делам семьи и детей республики, программа начнёт действовать с 1 января 2020 года.
Отмечается, что количество регионов, где осуществляются подобные выплаты, меняется каждый год.
«С 2018 года за основу был принят коэффициент рождаемости, равный 2, поэтому число регионов, в которых пособие назначается, вновь изменилось и выросло до 60», — отметили в агентстве.
Выплата будет назначаться только малообеспеченным семьям, чей совокупный доход меньше прожиточного минимума в регионе. Размер пособия не уточняется, однако будет составлять около 11−12 тыс. рублей.
Между тем, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Шолбан Кара-оол отмечал, что в программу вошло около 2,5 тыс. семей. Однако, по его словам, из 95 тыс. семей в Туве треть — многодетные.
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