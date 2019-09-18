Кызыл, 18 сентября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Тува вошла в число российских регионов, где малообеспеченные семьи, в которых родился третий ребёнок будут получать пособия. Как сообщили ИА REGNUM в агентстве по делам семьи и детей республики, программа начнёт действовать с 1 января 2020 года.

Tuvasemya.ru Тува вошла в число регионов, где реализуется проект субсидирования семей за рождение третьего или последующего ребенка

Отмечается, что количество регионов, где осуществляются подобные выплаты, меняется каждый год.

«С 2018 года за основу был принят коэффициент рождаемости, равный 2, поэтому число регионов, в которых пособие назначается, вновь изменилось и выросло до 60», — отметили в агентстве.

Выплата будет назначаться только малообеспеченным семьям, чей совокупный доход меньше прожиточного минимума в регионе. Размер пособия не уточняется, однако будет составлять около 11−12 тыс. рублей.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Шолбан Кара-оол отмечал, что в программу вошло около 2,5 тыс. семей. Однако, по его словам, из 95 тыс. семей в Туве треть — многодетные.

Читайте также:

Менее 10% многодетных семей в Туве получат поддержку

Два сибирских региона вошли в тройку самых «молодых» в России