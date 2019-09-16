Кызыл, , 08:56 — REGNUM Республика Тува признана самым «молодым» регионом России. Процент детей от трёх до семи лет здесь составляет 9,22% от численности населения региона, что является наиболее высоким показателем по стране.

Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, всего в России детей этого возраста — 5,22% населения.

На втором месте после Тувы по этому показателю оказалась Чечня с показателем в 8,55%. Третье — у Республики Алтай, 7,49 процента.

«Меньше всего жителей детсадовского возраста (от 3 до 7 лет) в Мордовии — 3,94 процента, в Тамбовской и Тульской областях — четыре и 4,06 процента соответственно», — отмечают в издании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 95 тыс. семей в Туве 32 тыс. являются многодетными. При этом в программу поддержку многодетных семей включено лишь 2,5 тыс. семей.