Кызыл, , 15:14 — REGNUM

Тува попала в список регионов, в которых многодетные семьи будут получать социальные выплаты на третьего и последующего детей. Однако, как написал на своей странице глава республики Шолбан Кара-оол, помощь могут получить далеко не все семьи.

«Я год обивал пороги федерального Минтруда с просьбами включить в него (программу поддержки многодетных семей, — прим. ред.) Туву. Нам отказывали, объясняя, что эти выплаты предназначены для регионов, где с рождаемостью совсем плохо, а вы рекорды бьёте по демографии. И вот, наконец, решили, что нам тоже эти пособия необходимы», — написал он.

Он объявил, что программа с 2020 года семьи смогут получать по 12 тыс. рублей на ребёнка ежемесячно. Однако в программу вошло около 2,5 тыс. семей.

«Из 95 тысяч семей 32 тысячи — многодетные», — сообщил Кара-оол.

Глава написал, что потребовал от районных властей и минтруда Тувы объективной базы данных по количеству потенциальных получателей пособий на третьего ребенка.

Напомним, в Подмосковье число многодетных семей увеличилось на 5% с начала 2019 года. В министерстве социального развития области считают, что к росту их численности привели меры социальной поддержки. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, до 25% многодетных семей в России, собирающихся покупать квартиру, не знают о существовании льготной ипотеки.

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