Токио, 18 сентября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Для езды по серьёзному бездорожью японская автокомпания Toyota разработала специальную версию пикапа Land Cruiser 70 под названием Namib. Об этом сообщается на сайте TopGear.

TopGear Toyota Land Cruiser Namib

Название новинка получила в честь пустыни Намиб в юго-западной части Африки.

Производство Toyota Land Cruiser 70-й серии стартовало еще в 80-х годах прошлого столетия, однако авто до сих пор реализуется в некоторых странах, включая Южную Африку.

Автомобиль оснащён сетчатой радиаторной решёткой, силовыми бамперами с кенгурятником и фаркопом. Кроме того, модель получила дополнительное освещение и устройство для работы двигателя под водой.

Обута рестайлинговая модель в 16-дюймовые колёсные диски с внедорожной резиной.

В движение машину приводит турбированный дизельный мотор мощностью 205 «лошадей» рабочим объёмом 4,5 л. Двигатель агрегатируется с 5-скоростной механической трансмиссией. Привод у авто 4×4. Максимальная скорость пикапа составляет 160 км/ч.

Напомним, за 17 лет в России было реализовано 400 тыс. бизнес-седанов Toyota Camry. В августе 2019 года в РФ был куплен 400-тысячное авто этой модели. Доля продаж Camry в нашей стране составила порядка 20% от всего объёма реализации модельного ряда бренда. Toyota Camry стала самой продаваемой моделью в своем сегменте.

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