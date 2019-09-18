Toyota выпустила особую версию пикапа Land Cruiser
Токио, 18 сентября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Для езды по серьёзному бездорожью японская автокомпания Toyota разработала специальную версию пикапа Land Cruiser 70 под названием Namib. Об этом сообщается на сайте TopGear.
Название новинка получила в честь пустыни Намиб в юго-западной части Африки.
Производство Toyota Land Cruiser 70-й серии стартовало еще в 80-х годах прошлого столетия, однако авто до сих пор реализуется в некоторых странах, включая Южную Африку.
Автомобиль оснащён сетчатой радиаторной решёткой, силовыми бамперами с кенгурятником и фаркопом. Кроме того, модель получила дополнительное освещение и устройство для работы двигателя под водой.
Обута рестайлинговая модель в 16-дюймовые колёсные диски с внедорожной резиной.
В движение машину приводит турбированный дизельный мотор мощностью 205 «лошадей» рабочим объёмом 4,5 л. Двигатель агрегатируется с 5-скоростной механической трансмиссией. Привод у авто 4×4. Максимальная скорость пикапа составляет 160 км/ч.
Напомним, за 17 лет в России было реализовано 400 тыс. бизнес-седанов Toyota Camry. В августе 2019 года в РФ был куплен 400-тысячное авто этой модели. Доля продаж Camry в нашей стране составила порядка 20% от всего объёма реализации модельного ряда бренда. Toyota Camry стала самой продаваемой моделью в своем сегменте.
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