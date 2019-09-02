Тоёта, Япония, 2 сентября 2019, 14:06 — REGNUM В интернете появилась новая партия снимков внедорожника Toyota Land Cruiser 200 следующего модельного года. Снимки разместило на своём сайте издание Kurdistan Automotive Blog.
Авто получило небольшое обновление экстерьера. У новинки появился новый бампер, который в зависимости от исполнения будет иметь разный дизайн. Решётка радиатора в зависимости от версии будет иметь либо чёрный цвет, либо хромированое покрытие.
Сообщается, что в обновлённом авто из моторной линейки уберут V8.
Toyota Land Cruiser нового поколения должна появится в 2021 году и получит индекс «300».
Напомним, 29 августа 2019 года на Токийской международной конференции по развитию Африки власти Кот-д'Ивуара подписали соглашение о строительстве автопредприятия Toyota в стране.
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