Москва, 18 сентября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. В Кремле не ожидают, что на трехсторонних консультациях по газу в формате Россия — Украина — Евросоюз будут достигнуты какие-либо конкретные договоренности, заявил 18 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Я думаю, не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, — сказал Песков. — Безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года завершается действие транзитного газового договора между Украиной и Россией. В Киеве в первые дни следующего года ожидают масштабный энергетический кризис.

Новый раунд переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом относительно транзита российского газа после 1 января 2020 года состоится 19 сентября.

Читайте также: В Еврокомиссии назвали дату и место трёхсторонних переговоров по газу