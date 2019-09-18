Москва, 18 сентября, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Торги по нефти 17 сентября завершились снижением на 5,95%, до $63,99 за баррель. Цена на нефть резко упала после того, как высокопоставленный источник в Саудовской Аравии заявил, что нефтедобыча может быть полностью восстановлена в течение нескольких недель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти

Нападение на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии привели к перебою с поставками. Участники рынка внимательно следят за новостями, которые касаются исполнения контрактов по доставке нефти, восстановления добычи.

Нефтетрейдеры, скорее всего, сегодня, 18 сентября, проигнорируют заседание FOMC, на котором ожидается понижение ставок на 25 б.п., до 2,00—2,25%.

Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 0,64%. В рамках коррекции к вчерашнему падению покупатели могут спокойно поднять цену до $66,60.

На позитивных новостях из Саудовской Аравии снижение цен ускорится, на негативных — стоит ожидать возвращения к уровню $69.

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