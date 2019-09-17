Лондон, , 17:28 — REGNUM Цены на нефть во вторник, 17 сентября, снижаются после произошедшего накануне резкого скачка на фоне атаки в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

Так, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 5,5% — до $65,18 за баррель. Нефть WTI (West Texas Intermediate) на торгах в Нью-Йорке подешевела на 4,4% — до $60,13 за баррель.

Напомним, 16 сентября цены на нефть Brent и WTI выросли в среднем на 15% после атаки на два крупнейших нефтеперерабатывающих завода саудовской государственной компании Saudi Aramco, которая привела к падению суточного объёма добычи нефти в стране почти на половину.

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