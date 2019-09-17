Москва, 17 сентября, 2019, 19:31 — ИА Регнум. В «Единой России» предлагают смягчить нормативы перевоза ручной клади на российских авиалиниях. Соответствующие предложения направлены министру транспорта России Евгению Дитриху и главе профильного комитета Госдумы Евгению Москвичеву.

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко предлагает смягчить нормативы размера ручной клади, которые можно перевозить на российских авиалиниях бесплатно. Соответствующее письмо парламентарий направил министру транспорта России Евгению Дитриху и главе комитета по транспорту нижней палаты парламента Евгению Москвичеву.

Как напоминает депутат Госдумы в одной из социальных сетей, данные инициативы подготовлены в связи с рядом «жутких сцен в наших аэропортах, когда отдельные сотрудники сервисных служб словно надсмотрщики в циничной форме не допускают на рейсы незадачливых пассажиров из-за незначительного перебора по габаритам ручной клади, вымогая еще и немыслимые для людей деньги».

В частности, депутат предлагает изменить приказ Минтранса относительно минимальных габаритов ручной клади, которую можно провозить бесплатно. По замыслу автора предложений, вполне возможно смягчить данные нормативы, предусмотрев возможное отклонение размера клади на пять сантиметров по одной из сторон от установленных авиакомпанией требований. При этом, общий вес ручной клади не должен превышать лимит ее бесплатного провоза.

«Конечно, человечное отношение к людям ни в каких инструкциях, увы, не пропишешь, но можно хотя бы расширить рамки этих дурацких калибраторов и сделать в правилах люфт. Рассчитываю, что министр внимательно отнесется к предложениям, изложенным в этом письме», — констатирует парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее широкий общественный резонанс вызвала история, произошедшая в московском аэропорту «Внуково». Сотрудники сервисной службы отказывались пускать пассажирку на рейс до Чебоксар в связи с якобы превышением лимита размера ручной клади.

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