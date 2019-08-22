Москва, , 18:34 — REGNUM

Компания UTG должна компенсировать материальный и моральный ущерб женщине, которую не пустили на рейс в Чебоксары в московском аэропорту Внуково, а сотрудники компании, допустившие «скотское отношение» к пассажиру, должны быть наказаны. Об этом заявил журналистам заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко, направивший запрос в Транспортную прокуратуру с требованием разобраться и наказать виновных.

По словам Евгения Ревенко, в аэропорту Внуково сотрудницы компании UTG, которая занимается логистикой и отправкой пассажиров, явно издеваются и не пускают на борт авиакомпании «Победа» женщину, собиравшуюся вылетать в Чебоксары на похороны кого-то из родственников.

«Ни мольба, ни брошенные вещи, которые не посещались в калибратор, не тронули сердца сотрудниц UTG. За несчастную женщину пытались было вступиться пассажиры с другого рейса, но все тщетно — самолет улетел. Рыдающая женщина осталась в аэропорту. Признаться, я уже не в первый раз сталкиваюсь с таким вызывающим поведением сотрудников компании UTG. Глухие к мольбам и просьбам, черствые, цепляющиеся за каждую мелочь, устраивающие настоящую охоту за незадачливыми пассажирами… Складывается впечатление, что их премируют за особо изощренные издевательства», — написал Евгений Ревенко на своей странице в социальной сети.

«Я как депутат Госдумы направляю запрос в Транспортную прокуратуру с требованием разобраться и наказать виновных в этой дикой сцене, которая разворачивалась на глазах сотен пассажиров, гостей столицы, в одном из крупнейших аэропортов Москвы», — добавил он.

Парламентарий убежден, что своей «работой» сотрудники компании UTG наносят прямой репутационный ущерб «Победе», «поскольку особое «усердие» проявляют при посадке именно на рейсы этого замечательного в общем-то лоукостера».

«Нигде больше, ни в одном аэропорту, я не сталкивался с таким скотским отношением к людям, как во Внуково при посадке на рейсы «Победы». Я считаю, что данные сотрудницы компании UTG должны быть наказаны. Сама компания UTG должна компенсировать этой несчастной женщине материальный и моральный ущерб, а также сделать серьезные выводы для своей дальнейшей работы», — заключил он.