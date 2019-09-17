Санкт-Петербург, 17 сентября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В Петербурге будет создана новая трамвайная линия от станции метро «Купчино» в жилые районы Шушары и Славянка Пушкинского района, страдающие от плохой транспортной связи с городом.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

«В мае 2018 года были подведены итоги конкурса. В ближайшее время начнется разработка проекта», — приводит издание «Петербургский дневник» слова вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова.

Выигравшая конкурс компания «БалтНедвижСервис» готова построить и эксплуатировать трамвайную линию длиной 21 км с 15 остановками, закупив 21 состав. В случае реализации этого проекта от Купчино до Славянки можно будет доехать на трамвае за полчаса.

На проектирование и подготовку участков уйдет два года, еще примерно три года — на само строительство трамвайных путей и остановок. Как ожидается, на первом этапе трамвай свяжет станцию «Купчино» и поселок Шушары. На втором этапе трамвайная линия дойдет до Славянки.

«Объем инвестиций составит около 27 миллиардов рублей <…> Ожидается, что пассажиропоток составит 22 миллиона человек в год», — добавили в городском правительстве.

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Напомним, что Смольный намерен привлечь инвесторов для создания линий скоростного трамвая в пригороды Петербурга. Также есть планы продлить линию частного трамвая «Чижик», проект которого развивается в Красногвардейском районе Петербурга, до ближайшего города Всеволожск в Ленинградской области.

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В то же время власти пока свернули проект, согласно которому предполагалось построить линию скоростного трамвая от станции метро «Кировский завод» до Петергофа, охватив по пути крупный жилой комплекс «Балтийская жемчужина». Проект признан неэффективным.